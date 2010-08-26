В Киевской области в больницу попали 14 человек

11:01, 26 августа 2010
Новости регионов
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После празднования дня рождения

Вчера в Тетиевскую центральную городскую больницу (Киевская область) с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 14 человек, в том числе 10 детей (1997-2005 г.р.) из села Высокое Тетиевского района после празднования дня рождения в частном хозяйстве.

Как сообщает пресс-служба МЧС, течение заболевания – средней и легкой степеней тяжести. Всего на празднике было 36 человек.

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