В Киевской области в больницу попали 14 человек
11:01, 26 августа 2010Новости регионов
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После празднования дня рождения
Вчера в Тетиевскую центральную городскую больницу (Киевская область) с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 14 человек, в том числе 10 детей (1997-2005 г.р.) из села Высокое Тетиевского района после празднования дня рождения в частном хозяйстве.
Как сообщает пресс-служба МЧС, течение заболевания – средней и легкой степеней тяжести. Всего на празднике было 36 человек.
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