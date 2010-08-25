Главврач требовал $300 за назначение на должность медсестры
10:59, 25 августа 2010Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело
300 долларов требовал главный врач одной из больниц Черкасской области от женщины, которая хотела устроиться на должность медсестры.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, врач задержан сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью при получении взятки.
Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.
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