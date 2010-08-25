В Херсонской области атмосфера стала чище на 57%

В Херсонской области на протяжении первого полугодия этого года, по сравнению с данными за аналогичный период 2009 года, загрязнение воздуха от стационарных источников сократилось на 56,8% (на 3,4 тыс. тонн).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области.

В частности, за полгода в атмосферу в регионе попало 2,5 тыс. тонн вредных веществ. В среднем одним предприятием за этот период было выброшено 11,5 тонн загрязняющих веществ.

При этом плотность выбросов от стационарных источников загрязнения в расчете на квадратный километр территории области составила 89,3 кг. Объемы выбросов в расчете на одного человека составляли 2,3 кг вредных веществ.

Основными загрязнителями окружающей среды области были предприятия перерабатывающей промышленности (28,3% суммарных выбросов), предприятия транспорта и связи (28,1%) и предприятия-производители электроэнергии, газа и воды (23,1%).