Кировоградщина выделила Буковине 100 тыс. грн.

Кировоградский облсовет выделил из резервного фонда областного бюджета 100 тыс. грн. для предоставления помощи граждан, которые пострадали в результате наводнения, произошедшего 22-29 июня этого года в Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержало большинство депутатов во время пленарного заседания сессии.

Средства выделены в виде субвенции областному бюджету Черновицкой области.