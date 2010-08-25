Кировоградщина выделила Буковине 100 тыс. грн.
09:51, 25 августа 2010Новости регионов
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Ликвидация последствий наводнения
Кировоградский облсовет выделил из резервного фонда областного бюджета 100 тыс. грн. для предоставления помощи граждан, которые пострадали в результате наводнения, произошедшего 22-29 июня этого года в Черновицкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержало большинство депутатов во время пленарного заседания сессии.
Средства выделены в виде субвенции областному бюджету Черновицкой области.
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