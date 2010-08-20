Донецк: мать утонувших в ванне близнецов будут судить

В Донецке в отношении матери, допустившей смерть годовалых близнецов, которые по недосмотру родительницы утонули в ванной, возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что прокуратурой Куйбышевского района г.Донецка возбуждено уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей по ст. 166 УК Украины («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека либо попечительство»).

В пресс-службе напомнили, что 7 августа в Куйбышевском районе г.Донецка произошла трагедия – в ванной утонули двое годовалых детей. По словам матери малышей, она решила их выкупать, посадила в ванну и включила воду. После этого женщина якобы почувствовала себя плохо, прилегла на диван, оставив дверь в ванную комнату открытой, и уснула. Проснувшись, она обнаружила сына с дочерью мёртвыми.

Прокурор Куйбышевского района г.Донецка Александр ЛИВОЧКА сообщил, что ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей.

Теперь доследственная проверка по факту смерти детей показала, что горе-мать допустила злостное невыполнение своих обязанностей, которое и привело к гибели малышей.

В настоящее время прокуратурой района возбуждено уголовное дело и проводится досудебное следствие.