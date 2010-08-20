В Винницкой области ожидается около 14 тыс. первоклассников

Ожидается, что в Винницкой области в этом году в школу пойдут около 14 тыс. первоклассников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления образования Винницкой облгосадминистрации Игорь ИВАСЮК.

«В этом году мы ожидаем около 14 тыс. детей, которые пойдут в первые классы, или на 500-600 школьников меньше, чем в прошлом году», - сказал он.

Несмотря на эту тенденцию, И.ИВАСЮК называет эту динамику позитивной. «И все равно эта динамика является позитивной. Раннее у нас сокращение составляло до тысяч», - отметил он.

И.ИВАСЮК также добавил, что в Винницкой области работает 991 школа, где в 2010/2011 учебном году будет учиться 169 тыс. детей.