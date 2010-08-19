В Донецкой области за полгода усыновили 218 детей

В Донецкой области в январе-июне текущего года усыновили 218 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, что на 19% меньше, чем было в первом полугодии прошлого 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что число детей, усыновленных гражданами Украины, увеличилась до 61% против 52% в первом полугодии 2009 года. Под опеку и заботу взяты 524 ребенка указанной категории.

Также в Донецком регионе за первые 6 месяцев текущего года было создано 2 детских дома семейного типа в городах Мариуполь, Снежное и 16 приемных семей, в которых теперь воспитываются 37 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

В ОГА также отметили, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, в области в 1,4 раза уменьшилось количество детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, на 6,3% сократилось количество детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.