В Харькове при пожаре в квартире погибли двое малышей
11:58, 19 августа 2010Новости регионов
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2008 и 2009 года рождения
В Харькове во время пожара в квартире пятиэтажного дома погибли двое детей (2008 и 2009 года рождения).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в квартире на втором этаже возник вчера в 16.30 из-за неосторожного обращения с огнем сожителя хозяйки квартиры.
Через час двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
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