На Хмельнитчине открыто льготную аптеку для ветеранов

В пгт Ярмолинцы на Хмельнитчине открыли льготную аптеку для ветеранов в помещении коммунальной аптеки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

Кроме льготных лекарств, здесь бесплатно будут измерять артериальное давление, уровень сахара в крови, в определенные дни будет принимать врач-терапевт из районной больницы.

"Это - только начало. В ближайшее время ветераны будут иметь специализированный продуктовый магазин. Также завершается реконструкция пяти палат для ветеранов, где будут современные кровати, душевые, телевизоры", - отметили в пресс-службе ОГА.