На Хмельнитчине открыто льготную аптеку для ветеранов
11:11, 19 августа 2010Новости регионов
0 0
Бесплатно измеряют давление
В пгт Ярмолинцы на Хмельнитчине открыли льготную аптеку для ветеранов в помещении коммунальной аптеки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.
Кроме льготных лекарств, здесь бесплатно будут измерять артериальное давление, уровень сахара в крови, в определенные дни будет принимать врач-терапевт из районной больницы.
"Это - только начало. В ближайшее время ветераны будут иметь специализированный продуктовый магазин. Также завершается реконструкция пяти палат для ветеранов, где будут современные кровати, душевые, телевизоры", - отметили в пресс-службе ОГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter