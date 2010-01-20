Нужна ваша помощь!

Ванечка приехал на операцию и лечение в Киев из Новой Каховки. Его история похожа на многие, с которыми приходилось сталкиваться в институте нейрохирургии. Малыш хорошо рос и развивался, но в октябре начались рвоты, головку потянуло на левую сторону, появилась слабость и неустойчивость. Родители обратились к врачам, те предположили, что у Вани глисты и кривошея, и принялись лечить ребенка.. А состояние всё ухудшалось. Тогда врачи развели руками и отправили малыша в Херсон, где поставили диагноз "опухоль мозжечка". Мама привезла Ваню в Киев, там сделали МРТ и сказали, что опухоль огромных размеров.

Операцию назначили на 5 февраля, но ребенок начал кашлять, и её отменили. Назначили компьютерную томографию на 12 февраля, малыш очень тяжело перенес наркоз, был сам не свой, состояние резко ухудшилось. 13 февраля поставили дренаж в головной мозг. А 17 февраля была сделана долгожданная операция по удалению опухоли, которая длилась 3,5 часов.

Врачи сказали, что в ходе операции обнаружили кровоизлияние в голове, и что Ваня выжил просто чудом. Сейчас состояние Ванечки всё ещё тяжелое, есть нарушения глотательного рефлекса, бывают перебои с дыханием, держится высокая температура, появился стоматит в результате антибиотикотерапии. У малыша установлена трахеостома, и время от времени его подключают к кислороду. Гистологическое исследование опухоли показало, что она злокачественная (медуллоэпителиома мозжечка, IV степень злокачественности).

С апреля 2009 года Ванечка находится в Берлинской клинике Хелиос. Лечение дает результаты - наш Ванюша в ремиссии, последнее МРТ показало отсутствие опухоли и метастаз! Ванечке жизненно важно пролечиться полностью. Ему ещё предстоит несколько месяцев поддерживающей терапии. Есть серьезные проблемы в оплате больших счетов за

лечение. Поэтому умоляем, помогите Ванюше!

Мама Юля +4915773904726 (Берлин, Германия) Бабушка Людмила Григорьевна +380507562400 (Украина) Волонтеры: Ольга Копылова +380672341225 (Киев), Анна Миренская +447513016769 (Лондон, Англия), Марина Бондарь +20197903075 (Каир, Египет)

Реквизиты для оказания помощи: Получатель: КБ ПриватБанк Номер счета: 29244825509100 МФО: 305299 ОКПО: 14360570 Назначение платежа: Для пополнения карты 4405885012914724, Чернозуб Андрей Анатольевич, благотворительная помощь на лечение сына Реквизиты клиники Получатель: Helios Klinikum Berlin-Buch Verwendungszweck (цель перевода): 100453857 Chornozub Kreditinstitut: (банк): Commerzbank Kontonummer (номер счёта): 4050751900 Bankleitzahl: 12080000 IBAN-Code: DE85120800004050751900 SWIFT/BIC: DRESDEFF 120 Адрес клиники: Wiltbergstrasse 50, Station 117D, 13125 Berlin-Buch Рублёвый счёт в Сбербанке РФ Номер счёта 40817.810.8.3811.1902083 Сбербанк России ОАО г. Москва Донское ОСБ 7813 г Москвы Кор счёт 30101810400000000225 Бик 044525225 Номер карты 676280389922563726 Получатель Пракаш Ксения Владимировна (волонтер в Москве) ВебМани U198403754647 E488217216864 R169879090302

(! рублевый кошелек не авторизирован, так как открыт не на гражданина РФ, поэтому деньги на рублевый кошелек можно перечислять только с других кошельков. С терминалов перечислять нельзя).

Z204111335875

PayPal youn.anni@gmx.net (обязательно указать, что перевод для Вани Чернозуба)

ЯНДЕКС-кошелек

41001241488016

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