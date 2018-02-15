В Тернополе горела больница: эвакуированы 31 ребенок и 60 взрослых

В результате пожара пострадала женщина, которую с ожогами пальцев и признаками отравления угарным газом госпитализировали.

В Тернополе в результате пожара в городской детской больнице спасатели эвакуировали 31 ребенка и 60 взрослых.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 14 февраля в 18.15 в оперативно-диспетчерскую службу управления поступило сообщение о дыме из подвала больницы, расположенной по ул. Клинической.

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На место происшествия было направлено 7 единиц специальной пожарной техники с привлечением 32 человек личного состава.

Пожарные установили, что возгорание произошло в подвальном помещении одного из корпусов лечебного учреждения, горели материли в архивном помещении, ориентировочная площадь пожара составила 30 кв. м.

Вследствие значительного задымления помещений существовала угроза отравления продуктами горения пациентов и персонала учреждения. Руководителем тушения пожара было принято решение параллельно с ликвидацией возгорания провести эвакуацию людей из здания.

С помощью спецсредств пожарные спасли 18 человек, из них 17 детей и 1 медицинского работника, пострадавшего в результате пожара. Вывели на свежий воздух 31 ребенка и 60 взрослых. Кроме того, до прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом больницы была организована эвакуация в незадымленные помещения 107 детей.

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Пожар был ликвидирован в 19.30.

В результате пожара пострадала работница архива 1951 года рождения. Ее с ожогами пальцев и признаками отравления угарным газом госпитализировали.

Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.