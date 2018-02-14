Из-за ОРВИ в школах Винницы карантин продлен еще на неделю

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории города остается стабильно высокой, хотя и ниже эпидпорога на 12,3%.

Для предотвращения распространения гриппа в школах и внешкольных учебных заведениях Винницы вынужденные каникулы продлятся до 16 февраля включительно.

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Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, соответствующее решение сегодня приняла специальная комиссия.

Ситуация с заболеванием гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории города остается напряженной. За медицинской помощью обратились 3828 винничан, интенсивный показатель составил 1033,5 на 100 тыс. населения, то есть заболеваемость стабильно высока, хотя и ниже эпидпорога на 12,3%.

Кроме того, увеличилось количество лиц, находящихся на стационарном лечении с диагнозом вирусно-бактериальная пневмония - по состоянию на 12 февраля лечатся 44 взрослых и 44 ребенка.

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«Поэтому с целью уменьшения интенсивности распространения острых респираторных инфекций, комиссия решила продлить вынужденные каникулы во внешкольных учебных заведениях и в школах города до 16 февраля включительно», - отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, вынужденные каникулы в винницких школах продолжаются с 29 января.