На Киевщине из-за гриппа умерла 7-летняя девочка

Смерть наступила из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью.

В поселке Коцюбинское Киевской области из-за гриппа умерла 7-летняя девочка.

Как пишет Gazeta.ua, смерть наступила из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью.

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По словам директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергея Чумака, девочка заболела 1 февраля, а в Киев за медицинской помощью родители обратились только 6 февраля.

"7 февраля ребенок умер вследствие многих осложнений, включая сердечную недостаточность. При этом общая ситуация по заболеваемости гриппом в столице ниже эпидемиологического порога, хотя количество больных растет. За последнюю неделю в столице было зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания гриппом. Из них 18 тысяч - дети, в том числе 8 тысяч - школьного возраста", - сказал Чумак.