В Киеве - более 25 тысяч больных гриппом, большинство из них дети (видео)

10:24, 13 февраля 2018
Новости регионов
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УНИАН

И хотя пик заболеваемости ожидают в конце февраля, треть столичных школ, а это 120 учебных заведений, уже закрыли на карантин, пишет ТСН.

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Сейчас в Киеве более 25 тысяч больных гриппом, большинство из них - именно школьники. Каждый пятый ученик слег с температурой, кашляет или насморк.

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Теги: #грипп и ОРВИ в Киеве