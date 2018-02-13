В Киеве - более 25 тысяч больных гриппом, большинство из них дети (видео)

120 учебных заведений, уже закрыли на карантин.

В Киеве - более 25 тысяч больных гриппом, большинство из них дети.

И хотя пик заболеваемости ожидают в конце февраля, треть столичных школ, а это 120 учебных заведений, уже закрыли на карантин, пишет ТСН.

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Сейчас в Киеве более 25 тысяч больных гриппом, большинство из них - именно школьники. Каждый пятый ученик слег с температурой, кашляет или насморк.