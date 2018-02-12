В столице с начала февраля зарегистрировано 45 случаев заболевания корью

Госпитализировали 30 человек, в том числе 14 детей.

В Киеве с начала февраля зарегистрировано 45 случаев заболевания корью, из них 24 - у детей.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте охраны здоровья Киевской городской госадминистрации.

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Госпитализировано в этом месяце 30 человек, в том числе 14 детей.

«Случаевзаболевания дифтерией в столице нет», - добавили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, неделю назад власти Киева заявила о тенденции снижения заболеваемости корью.

По состоянию на 5 февраля за период от начала года в городе было зарегистрировано 151 случай заболевания корью, в том числе 103 случая – это дети до 17 лет. В стационарных отделениях столичных медицинских учреждений пролечено 77 человек, в том числе 46 детей.

В Киеве более 90% детей вакцинированы против кори, информировали в КГГА.