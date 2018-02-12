В столице уровень заболеваемости гриппом ниже эпидемического порога на 15%

Около 70% в числе заболевших – это дети.

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор Департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

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«За 6-ю неделю эпидсезона 2018 года заболела 25 тыс. 731 человек, прирост числа заболевших составляет 15,6%. Как всегда, около 70% в структуре заболеваемости – это дети», - сказала она.

По ее данным, среди детей в целом заболеваемость выросла на 15%, среди школьников - почти на 19%.

Гинзбург отметила, что за 6-ю неделю заболело больше и взрослых.

«На сегодня госпитализированы 11 человек, среди них 2 детей. Заболеваемость ниже эпидпорога на 15%», - сообщила директор департамента. В целом, по ее данным, за прошедшую неделю было госпитализировано 266 человек.

Она заметила приостановление темпа заболеваемости гриппом в течение последней недели. «Прогнозировали еще в сентябре, что пик заболеваемости придется на февраль. Поэтому до конца февраля еще может быть рост заболеваемости. Но, анализируя показатели за 6-й неделе, можно говорить о приостановлении заболеваемости, потому что темпы не такие значительные, как ранее, в частности, на 3-4 недели», - сказала Гинзбург.

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Она также сообщила, что летальных случаев от гриппа или ОРВИ, а также осложнений от этих заболеваний за весь эпидсезон в Киеве, который начался в конце 2017 года, не было.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 9 февраля были приостановлены занятия в 75 школах (2127 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%.