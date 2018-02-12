В Киеве из-за гриппа и ОРВИ среди детей уже закрыли 119 школ

Это примерно 30% от общего количества школ города всех типов и форм собственности.

В Киеве из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ по состоянию на утро понедельника приостановлен учебный процесс в 119 школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в КГГА директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян.

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По ее словам, это около 30% школ от общего их количества всех типов и форм собственности (около 434 – в коммунальной собственности и более 40 – в частной).

Одновременно Фиданян добавила, что за прошедшую неделю в 23-х школах столицы уже возобновлены занятия после приостановки процесса, поскольку там улучшилась эпидситуация.

По ее словам, в основном школы закрывались где-то на неделю. Возобновляют занятия в после обзвона родителей относительно состояния их детей.

Как сообщал УНИАН, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 15%.

За 6-ю неделю эпидсезона 2018 года заболела 25 тыс. 731 человек, прирост числа заболевших составляет 15,6%. Как всегда, около 70% в структуре заболеваемости – это дети.