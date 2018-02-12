Из-за гриппа и ОРВИ школы Тернополя закрыли на карантин (видео)

10:28, 12 февраля 2018
Новости регионов
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УНИАН

На вынужденные каникулы на неделю учеников отправили за стремительного роста количества больных гриппом и ОРВИ, пишет ТСН.

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Пять дней школьники будут учиться дистанционно. Частично или полностью из-за респираторных инфекций отменены занятия в школах почти во всех регионах.

Уроки не проводят в Мукачевском районе Закарпатья, в Житомире и Черновцах. Частично ушли на карантин ученики на Львовщине, Волыни, Запорожье, Винницкой, Николаевской областях, а еще в Днепропетровской, Ровенской и Харьковской областях.

Закрыта и часть столичных школ.

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Теги: #грипп и ОРВИ#эпидемический сезон 2017-2018