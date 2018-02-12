Из-за гриппа и ОРВИ школы Тернополя закрыли на карантин (видео)
10:28, 12 февраля 2018Новости регионов
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Частично или полностью через вирусные инфекции отменены занятия в школах почти во всех регионах.
5 дней школьники будут учиться дистанционно / УНИАН
Школы Тренополя закрыли на карантин.
На вынужденные каникулы на неделю учеников отправили за стремительного роста количества больных гриппом и ОРВИ, пишет ТСН.
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Пять дней школьники будут учиться дистанционно. Частично или полностью из-за респираторных инфекций отменены занятия в школах почти во всех регионах.
Уроки не проводят в Мукачевском районе Закарпатья, в Житомире и Черновцах. Частично ушли на карантин ученики на Львовщине, Волыни, Запорожье, Винницкой, Николаевской областях, а еще в Днепропетровской, Ровенской и Харьковской областях.
Закрыта и часть столичных школ.
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