В Киеве из-за гриппа и ОРВИ закрыли уже 75 школ

Еще в 59 общеобразовательных учебных заведениях занятия не посещают ученики 386 классов.

В Киеве приостановлены занятия в 75 школах (2127 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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По его информации, также в 59 школах произошло частичное, поклассовое закрытие (386 классов).

Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. Не закрыт ни один класс в Шевченковском районе.

Согласно обновленным данным, в Голосеевском районе закрыты 6 школ полностью, 10 - поклассово;

В Дарницком - 10 школ полностью, 7 поклассово;

В Деснянском - 22 школы полностью, 4 поклассово;

В Днепровском - 8 школ поклассово;

В Оболонском - 19 школ полностью, 3 поклассово;

В Печерском - 3 школы полностью, 1 поклассово;

В Подольском - 2 школы поклассово;

В Святошинском - 6 школ полностью, 17 поклассово;

В Соломенском - 9 школ полностью, 7 поклассово.

Всего в столице 429 коммунальных ОУЗ, а это 272,2 тыс. учеников.

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По состоянию на вчера в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вчера в столице из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ были закрыты 57 школ полностью и еще в 53 общеобразовательных учебных заведениях поклассово (314 классов).