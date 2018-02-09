В Одесской области циркулирует агрессивный и опаснейший генотип вируса кори B3

Генотип вируса кори B3 (Kabul) провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

В Одесской области, единственной в Украине, циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации со ссылкой на заявление председателя Одесской ОГА Максима Степанова.

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Отмечается, что генотип вируса кори B3 (Kabul) провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

«Тяжелая ситуация относительно кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию Украины. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul) только на территории Одесской области. Поэтому для нас крайне важно, чтобы максимальное количество людей сделали прививки», - заявил Степанов.

По его словам, в мае 2017 года охват иммунизацией в регионе составлял только 20%, сейчас, после проведения широкомасштабной информационной кампании, коллективный иммунитет доведен до 93%.

«Сейчас мы ждем еще дополнительно 9 тыс. доз вакцины», - сказал Степанов.

Отмечается, что в других областях Украины циркулируют европейские образцы вируса D8. Только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты лабораторно подтверждены в Копенгагене.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Одесской ОГА заявили о поступлении в Одессу из Днепра 3 тыс. доз вакцин от кори. Тогда же сообщалось, что, по информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в 2018 году в Одессе зарегистрирован 371 случай заболевания корью, из всех заболевших 59,8% – дети. Из числа заболевших корью 98,4% – 365 человек – не были привиты, а шестеро вакцинированы однократно.

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С начала года в Одесской области выявлено 265 больных корью, из них 160 – дети и 105 – взрослые.

30 января председатель Одесской ОГА Степанов обратился в Министерство здравоохранения с просьбой обеспечить область 12 тыс. доз вакцины от кори.

С начала года из-за кори в Одесской области умерли три человека – двое детей и один взрослый.