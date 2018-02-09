Во Львове зафиксировано кишечное отравление среди посетителей ресторана "Нью-Йорк стрит пицца"

12:04, 09 февраля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, в инфекционные отделения больниц с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализировано 6 человек, в том числе 3 детей.

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Безотлагательно начато проведение комплекса противоэпидемических мер по локализации вспышки.

Проведена проверка заведения общепита, с которым пострадавшие связывают свое заболевание.

Установлено, что организацию питания, согласно договора субаренды, осуществляет ФОП Гладун И.В.

В ходе проверки отобраны пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований, обследовано персонал заведения.

Ситуация находится на контроле Главного Управления Госпродпотребслужбы во Львовской области.

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Теги: #отравление во львовском ресторане