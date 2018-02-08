В Чернигове и Тернополе из-за гриппа и ОРВИ приостанавливают занятия в школах

Украинские школы закрываются на карантин из-за роста эпидемического порога.

В Чернигове из-за роста заболеваемости ОРВИ с 12 февраля приостанавливаются занятия в школах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, такое решение принято сегодня на заседании городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ под председательством заместителя городского головы Ольги Хонич.

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Отмечается, что объявление дополнительных каникул в школах Чернигова вызвано повышением количества детей, больных острыми респираторными заболеваниями. В то же время эпидемический порог в городе на сегодняшний день не превышен, но количество обращений за медицинской помощью больных вирусными заболеваниями постоянно растет.

По информации городского отдела государственного учреждения «Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины», на этой неделе в Чернигове заболели ОРВИ 3423 человека, из них - 2666 (78%) детей, интенсивный показатель составляет 1180,96 на 100 тыс. населения, что ниже уровня эпидемического порога на 12,42%.

По сравнению с прошлой неделей показатель заболеваемости ОРВИ среди населения города увеличилась на 47,6% за счет повышения почти на 55% заболеваний среди детей, среди взрослых - на 25%. В течение недели госпитализирован 61 человек, из них - 56 детей.

Согласно официальным сообщениям из учреждений здравоохранения города, случаи смерти от гриппа в этом эпидемическом сезоне не зарегистрированы.

По данным управления образования Черниговского городского совета, число отсутствующих учеников в школах составляет более 25%.

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Как сообщил начальник здравоохранения городского совета Владислав Кухар случаев заболевания гриппом в Чернигове на сегодняшний день нет, но в Украине прогнозируется рост заболеваемости гриппом, поэтому это возможно и в Чернигове. По его словам, также на этой неделе значительно возросло количество вызовов врачей на дом.

Учитывая ситуацию с заболеваемостью, представители штаба решили на неделю приостановить обучение в школах. В то же время штаб решил пока не ограничивать посещение детских садов города.

Рекомендовано также ограничить проведение массовых мероприятий в Чернигове.

Также в Тернополе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с понедельника, 12 февраля, приостанавливаются занятия в общеобразовательных школах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня приняла комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тернополе.

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При этом занятия в спортивных, художественных школах и других заведениях внешкольного образования приостанавливается с 10 февраля.

По словам начальника управления образования и науки горсовета Ольги Похиляк, на сегодняшний день уже пять школ закрыты на карантин из-за повышения уровня заболеваемости учеников ОРВИ и дальше наблюдается тенденция к увеличению количества больных.

Возобновить занятия в школах планируется с 19 февраля.

В дошкольных учебных заведениях занятия будут продолжаться.