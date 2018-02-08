Грипп в столице: 57 киевских школ закрыли на карантин

Еще в 53 общеобразовательных учебных заведениях занятия не посещают ученики 314 классов.

В Киеве приостановлены занятия в 57 школах (1606 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%.

Как информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, еще в 53 школах (314 классов) произошло частичное, покласове закрытие.

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«Сейчас в столичных учебных заведениях наблюдается стремительная динамика увеличения количества учащихся, которые заболели гриппом и ОРВИ. В связи с этим в школах приостанавливается учебный процесс. Сейчас наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском (закрыто 19 школ и 4 школы покласово) и Оболонском (закрыты 14 школ и 2 школы покласово) районах», - сказал Поворозник.

Кроме того, в Голосеевском районе закрыто 2 школы и 10 школ – покласово, в Дарницком: 6 школ полностью, 8 – покласово, в Днепровском: 9 школ покласово, в Печерском: 1 школа полностью и 1 покласово, в Подольском: 1 – покласово, в Святошинском: 6 школ полностью и 12 покласово, в Соломенском: 9 школ полностью и 6 – покласово.

«Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Шевченковском районе. Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования», – отметил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, члены Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в конце января приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях столицы – при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и покласово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.