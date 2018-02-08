Очередной смертельный случай кори: на Закарпатье умер ребенок

Девочка имела осложнения в форме пневмонии.

В Закарпатской областной детской больнице 5 февраля умерла четырехлетняя девочка от осложнений, вызванных корью.

Об этом сообщил пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас. По его словам, девочка родом из Тячевского района Закарпатья.

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По информации ОГА, еще 14 января ребенка в тяжелом состоянии доставили из с. Лазы в Тячевскую районную больницу №1 для госпитализации. На тот момент ребенок болел уже пять дней. Из Тячева девочку на следующие сутки транспортировали на спецавтомобиле в сопровождении детских реаниматологов в Закарпатскую областную детскую клиническую больницу, расположенную в Мукачево.

Пресс-секретарь уточнил, что девочка из-за вызванной корью тяжелой пневмонии с дыхательной недостаточностью не могла обходиться без наркозно-дыхательного аппарата. Ей оказывали всю возможную помощь, обеспечили всеми необходимыми медикаментами, для консультирования приезжали специалисты из Киева.

Однако, к сожалению, девочка умерла 5 февраля в больнице.

Также Галас подтвердил, что ребенок не был привит от кори. Родители отказались от прививки по религиозным убеждениям.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Одесской области от кори умер 1,5-летний ребенок.