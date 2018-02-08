В Киеве системой онлайн-записи к врачам пользуются более 400 тысяч киевлян

До конца года к системе планируется подключить все районы столицы.

В Киеве системой записи к врачам eHealth в режиме онлайн пользуются более 400 тысяч киевлян.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил на заседании сессии Киевсовета во время отчета о деятельности своей команды за прошлый год и определения планов на этот год.

"Город начал вводить систему eHealth, которая позволяет записываться на прием к врачу в интернете, а также выбрать того врача, который предоставляет лучшие услуги. И сегодня уже 400 тысяч жителей Киева воспользовались электронной регистрацией. Мы внедрили эту систему в большинстве районов города. К концу года к системе планируется подключить все районы столицы", - сказал мэр.

По информации Кличко, расходы на сферу здравоохранения в столице в прошлом году составили более 8,5 млрд грн.

В 2017 году был осуществлен капитальный ремонт ряда помещений в 8 медицинских заведениях Киева, закуплено современное диагностическое оборудование и проведено ремонтов на сумму 1,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года руководство столицы представило Концепцию развития системы здравоохранения Киева, которая, среди прочего, предусматривает создание электронной системы обслуживания пациентов, в частности, введение электронной регистратуры, медицинских карточек и создание единой системы учета.

Благодаря системе Helsi.me пациенты могут найти на сайте своего участкового врача и записаться к нему на прием на конкретное время через интернет или через call-центр. Также записаться можно и к профильному врачу.

По состоянию на середину июля в электронную медицинскую систему были внесены сведения о более чем 2 тыс. медицинских работников.

На портале пациента киевляне смогут просматривать информацию о своих визитах к врачу и результатах приемов (консультационные письма). Также предусмотрена возможность «привязать» медицинскую карту ребенка к медкарте с профилем родителей.

По состоянию на конец 30 октября 2017 года в Киеве системой электронной записи к врачу Helsi.me могли пользоваться жители 8 районов из 10, существующих в городе.