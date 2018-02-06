Ломают руки и забирают пенсии: в Запорожье больница для душевно больных превратилась в рай для мучителей (видео)

Шокирующую историю Запорожского интерната для психически больных рассказали журналисты.

В Запорожском интернате для душевно больных пациенты жалуются на руководство из-за издевательского отношения.

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"Мне директор сказал: "Ты - неграмотная. Ты - дебилка. И меня носком по ж*опе ударил", - говорит одна из пациенток. Другая пациентка рассказала, как санитарки ей сломали руки: "Они издеваются. Они все издеваются".

Кладовая больницы для тряпок служит карцером, где прячут пациентов, когда приезжают инкспекция или журналисты.

По их словам, директор больницы забирает их пенсию. Три четверти пенсии уходит государству, 25 процентов - им должны давать на руки. Однако больница придумала свое ноу-хао: деньги теперь переводят на персональные банковские карточки пациентов, которые никто никогда не видел.

Кроме того, по словам пациентов клиники, руководство забирает качественные продукты для больницы себе, а гуманитарную помощь из Германии продает местному магазину.

Эксклюзивный репортаж с застенок психиатрической больницы, где обворовывают наименее защищенных. Шокирующую историю Запорожского интерната для психически больных, рассказали журналисты программы "Гроші".