В Киеве из-за гриппа начинают закрывать школы

В Киеве из-за заболеваемости гриппом приостановлен учебный процесс в трех школах, в еще 16 ограничено обучение в отдельных класса.х

В Киеве из-за заболеваемости гриппом приостановлен учебный процесс в трех школах, еще в 16 приостановлен учебный процесс в отдельных классах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге относительно эпидемической ситуации в столице и показателей заболеваемости инфекционными заболеваниями.

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Он напомнил, что в этом эпидемическом сезоне из-за распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ городские власти приняли решение не вводить во всех школах города карантин, а ограничивать учебный процесс там, где заболеет более 20% учащихся.

«На сегодняшний день у нас приостановлен учебный процесс в трех школах - № 96, 8, 214. Это полностью. И в 16 школах 119 классов - поклассово. Наибольшее количество отсутствующих фиксируется Святошинском и Дарницком районе. В Шевченковском, Подольском, Печерском, Голосеевском, Деснянском не закрыто ни одного класса ни в одной школе», - сказал Поворозник.

В целом, за прошедшую неделю (5-я неделя эпидсезона 2018 года) в Киеве, по его информации, зарегистрировано более 21 тыс. больных гриппом, что указывает о росте заболеваемости, одновременно показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 36%.

«По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла как среди детского, так и среди взрослого населения. Но больше всего болеют дети - это около 70% всех заболевших. В медицинские учреждения за отчетную неделю госпитализировано 213 человек, из них 137 - дети», - сообщил Поворозник.

Он добавил, что прививками против гриппа охвачено с начала компании вакцинации почти 27 тыс. человек, среди них 6,5 тыс. детей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в течение 22-28 января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован ниже эпидпорога на 41,9%, при этом в КГГА заявили о тенденции к росту числа больных.

В КГГА постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, согласно которому при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ руководители учебных заведений имеют право принять решение о полном или поклассовом приостановлении учебного процесса.

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По состоянию на 1 февраля в Киеве из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ были закрыты для посещения одна школа и отдельные классы еще в 14 школах.

Дошкольные учебные заведения закрываться не будут, информировали в КГГА.