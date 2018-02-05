В Ивано-Франковске умерла заболевшая гриппом и корью девушка - СМИ

15 января девушка заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно, гриппом, а затем – корью.

В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице в ночь на 3 февраля умерла 25-летняя девушка.

Сначала ее доставили в Надвирнянскую районную больницу из одного из сел. Известно, что 15 января она заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно, гриппом, а потом – корью, передает местное издание "Галка" со ссылкой на областную инфекционную больницу.

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Сначала лечилась в Надвирнянской больнице, только 1-го февраля ее доставили в Ивано-Франковск в глубоком шоке – третьей степени. Спасти ее жизнь медикам не удалось. Точная причина смерти еще не установлена, продолжаются экспертизы.

Напомним, Ивано-Франковская область является лидером в Украине по количеству больных корью. В области уже две недели как закончились запасы вакцин от болезни – до сих пор не пришли дополнительные дозы из других областей.