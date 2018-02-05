В школах Ривного из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин

Карантин продлится до 9 февраля.

В школах г.Ривне с 6 февраля из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин.

Как сообщили в пресс-службе Ривненского городского совета из-за увеличения случаев заболевания гриппом и ОРВИ среди школьников Ривне соответствующее решение было принято сегодня на заседании специальной комиссии в Ривненском горисполкоме.

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Ожидается, что карантин продлится до 9 февраля. В этот день члены комиссии должны провести следующее заседание. На нем будет проанализировано состояние заболеваемости гриппом в городе и определены дальнейшие действия.

По данным специалистов государственного учреждения «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины», в области наблюдается увеличение больных гриппом и ОРВИ. В течение четвертой недели 2018 года в области заболела 5601 человек (482,8 случая на 100 000 населения), среди них - 3892 (69,5%) ребенка. За неделю были госпитализированы 208 человек, из них 163 ребенка. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших увеличилось на 7,6%.