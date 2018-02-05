Ситуация с дифтерией в столице: комментарии чиновников

В КГГА заявляют, что в столице случаев заболевания дифтерией не зарегистрировано.

В Киевской городской госадминистрации заявляют, что в столице случаев заболевания дифтерией не зарегистрировано, ситуация в целом спокойная.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге по эпидемической ситуации в столице и показателям заболеваемости инфекционными заболеваниями.

Он отметил, что вместе с вакцинацией против кори в кабинетах прививок медзаведений проводится вакцинация и против дифтерии.

«О дифтерии. У нас на сегодняшний день особой какой-то ситуации нет. Кроме того, что у нас вместе с вакцинацией против кори проводилась и вакцинация против дифтерии. Какой-то чрезвычайной ситуации в городе с заболеваемостью нет», - отметил Поворозник.