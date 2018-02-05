В Киеве снижаются показатели заболеваемости корью

На утро понедельника зафиксироовано 13 случаев заболевания, из них 7 - у детей.

Власти Киева заявляют о тенденции снижения заболеваемости корью по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 13 случаев.

Читайте такжеВ Одессе значительно снизились показатели заболеваемости корью среди детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге относительно эпидемической ситуации в столице и показателей заболеваемости инфекционными заболеваниями.

«На утро в Киеве зафиксировано 13 случаев заболевания корью, из них 7 - у детей. Если говорить о вакцинации, то мы охватили почти 40 тыс. детей. На сегодняшний день у нас более 90% детей вакцинировано против кори», - сказал Поворозник.

Читайте такжеВ Киеве фиксируют десятки случаев ветрянки среди взрослых

Он отметил, что при этом кабинеты прививок продолжают работать в таком же режиме, который был введен в начале года, то есть ежедневно, кроме воскресенья.

«На сегодняшний день мы перешли уже на календарные прививки. И каких-то экстренных, неординарных мер не требуется», - добавил представитель КГГА.