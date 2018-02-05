В Одессу доставили 3 тысяч доз вакцин от кори

Одесскому региону необходимо еще 9 тыс. доз.

В Одессу из Днепра доставили 3 тыс. доз вакцин от кори.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Максима Степанова.

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По его словам, 3 тыс. доз вакцины от кори привезли из Днепропетровской области и уже завтра, 5 февраля, они появятся в медицинских учреждениях города.

«Вакцины против кори доехали из Днепра. 3 тыс. доз уже в Одессе. Завтра, в понедельник, будут в городских поликлиниках. Большое спасибо Днепропетровщине за помощь», - отметил председатель ОГА.

По данным Степанова, Одесскому региону необходимо еще 9 тыс. доз, чтобы «довести коллективный иммунитет» до 95%.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, в 2018 году в Одессе зарегистрирован 371 случай заболевания корью, из всех заболевших 59,8% — дети. Из заболевших корью 98,4% - 365 человек - не были привиты, а шестеро вакцинированы однократно.

По состоянию на 31 января в Одесской городской инфекционной больнице находились 72 больных корью, из которых 37 - дети.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Одесской области выявлено 265 больных корью, из них 160 – дети и 105 – взрослые. Медицинским учреждениям Одесской области обещали дополнительно предоставить 5 тыс. доз вакцины против кори, которые уже поступили в регион.

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30 января председатель Одесской ОГА Степанов обратился в Министерство здравоохранения с просьбой обеспечить область 12 тыс. доз вакцины от кори.

С начала года из-за кори в Украине умерли три человека - двое детей и один взрослый человек. Все случаи произошли в Одесской области.