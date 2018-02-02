В Киеве фиксируют десятки случаев ветрянки среди взрослых

С диагнозом ветряная оспа в настоящее время в больницах города находятся 28 киевлян, большинство из них – 20 человек – это взрослые.

В Киеве фиксируют десятки случаев ветряной оспы среди взрослых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

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По ее словам, с диагнозом ветряная оспа в настоящее время в больницах города находятся 28 киевлян, большинство из них – 20 человек – это взрослые.

«Если у вас, или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа – это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях», – подчеркнула Гинзбург.

Она отметила, что часто более характерные симптомы (например, сыпь, высокая температура) могут появиться не сразу, или сначала быть вообще незаметными. Однако человек уже является распространителем опасного вируса. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.

С начала 2018 года по состоянию на 1 февраля в столице было зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 – это дети.

Директор Департамента отметила, что инфицирование на наиболее распространенные в городе ОРВИ, корь, ветрянку в основном происходит воздушно-капельным путем от другого человека: во время кашля, разговора, чихания, при телесном контакте на небольшом расстоянии. Поэтому, заметив такие симптомы, нельзя появляться в общественных местах, пользоваться общественным транспортом и тому подобное.

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Показатель заболеваемости ОРВИ в Киеве пока ниже эпидемического порога, но наблюдается некоторый рост, в частности, на 25% среди школьников. Только за последнюю неделю января заболело около 6 тыс. жителей столицы, со 195 госпитализированных – 134 ребенка.