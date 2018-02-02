В Николаеве из-за гриппа и ОРВИ с 5 февраля будет приостановлено обучение в школах

Детские сады будут работать в обычном режиме.

О возобновлении образовательного процесса городская власть обещает сообщить дополнительно / УНИАН

В Николаеве с целью предотвращения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом с 5 февраля будет приостановлено обучение в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, а также в муниципальном академическом колледже.

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Как сообщили в пресс-службе горсовета, соответствующее распоряжение подписала сегодня и.о. городского головы - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

Как уточнили в управлении образования горсовета, детские сады будут работать в обычном режиме.

О возобновлении образовательного процесса городские власти обещают сообщить дополнительно.