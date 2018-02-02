В Николаеве из-за гриппа и ОРВИ с 5 февраля будет приостановлено обучение в школах

15:48, 02 февраля 2018
Новости регионов
8 0
УНИАНО возобновлении образовательного процесса городская власть обещает сообщить дополнительно / УНИАН

Читайте такжеВ Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей вырос на 25% (видео)

Как сообщили в пресс-службе горсовета, соответствующее распоряжение подписала сегодня и.о. городского головы - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова.

Как уточнили в управлении образования горсовета, детские сады будут работать в обычном режиме.

О возобновлении образовательного процесса городские власти обещают сообщить дополнительно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #грипп и ОРВИ#эпидемический сезон 2017-2018