Известный немецкий пластический хирург бесплатно прооперует 20 украинских детей (видео)

На протяжении 5 лет доктор Экснер бесплатно прооперировал около двух сотен детей.

Во Львове известный немецкий пластический хирург Клаус Экснер безвозмездно прооперует 20 украинских детей.

Читайте такжеВрачей из Канады наградили за помощь украинским военным

На протяжении пяти лет врач Экснер бесплатно оперирует украинских детей - исправляет врожденные пороки и послеожоговые рубцы, пишет ТСН.

За это время немецкий хирург прооперировал около двух сотен детей, а проконсультировал в разы больше. На этот раз со всей Украины к профессору приехала почти сотня пациентов.