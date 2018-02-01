Известный немецкий пластический хирург бесплатно прооперует 20 украинских детей (видео)
18:00, 01 февраля 2018Новости регионов
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На протяжении 5 лет доктор Экснер бесплатно прооперировал около двух сотен детей.
Клаус Экснер / Zik
Во Львове известный немецкий пластический хирург Клаус Экснер безвозмездно прооперует 20 украинских детей.
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На протяжении пяти лет врач Экснер бесплатно оперирует украинских детей - исправляет врожденные пороки и послеожоговые рубцы, пишет ТСН.
За это время немецкий хирург прооперировал около двух сотен детей, а проконсультировал в разы больше. На этот раз со всей Украины к профессору приехала почти сотня пациентов.
Известный немецкий пластический хирург приехал во Львов, чтобы прооперировать 20 детей
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