В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей вырос на 25% (видео)

В Киеве закрыли для посещения одну школу, еще в 14-ти - отдельные классы

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей вырос на 25%, поэтому закрыли для посещения 1 школу и отдельные классы еще в 14-ти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

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Как отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сейчас в столице наблюдается ухудшение эпидемической ситуации среди школьников по заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции.

«Сейчас в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на уровне, характерном для данного периода года. Однако, за 4-ю неделю 2018 года зарегистрирован рост заболеваемости на 11,4%, если сравнивать с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детей и, хотя пока преимущественно болеют дошкольники, среди школьников уровень заболеваемости вырос на 25%», - пояснил Поворозник.

По его словам, в связи с этим постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение, согласно которому при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ руководители учебных заведений имеют право принять решение о полной или поклассовой приостановке учебного процесса.

Он отметил, что дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

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«Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах», - сообщил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в течение 22-28 января показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксированы ниже эпидпорога на 41,9%, при этом в КГГА заявили о тенденции к росту числа больных.