В больницы Житомирщины поставляли мясо, "начиненное" опасными химикатами

Бизнесмен стал победителем тендера на поставку мясопродукции до социальных учреждений региона на сумму почти 16 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли поставки опасных мясопродуктов в детсады Житомира и Житомирского района, а также больниц региона.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, бизнесмена, который занимался этой незаконной деятельностью, уличили в рамках мероприятий по защите продовольственной безопасности страны. Обыски у фигурантов дела проводились сегодня, 30 января.

«Правоохранители установили, что бизнесмен зарегистрировал для участия в тендерах несколько коммерческих структур, которые на «бумаге» выращивали скот. Через коррупционные связи с одним из чиновников тендерного комитета делец стал победителем конкурса на поставку мясопродукции в социальные учреждения региона на сумму почти 16 млн грн», - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали, что злоумышленник закупал продукцию у третьих лиц и на специальном оборудовании «начинял» мясопродукты химическими соединениями и консервантами, содержание которых запрещено условиями тендера.

«Махинации позволяли коммерсанту, в частности, увеличивать вес мяса, поставляемого за средства городского и областного бюджетов. Полученный навар бизнесмен обналичивал через подконтрольные фиктивные предприятия на основании фальсифицированных договоров», - отметили в СБУ.

Правоохранители провели ряд обысков на производстве, рабочих местах и дома у фигурантов дела, в том числе и у работника Житомирского городского совета и ветврача, который выдавал необходимые документы о качестве мясопродукции.

Оперативники выявили три линии по «обогащению» мяса химическими соединениями, более 10 тонн опасной готовой продукции, изъяли финансово-хозяйственную документацию и банковские карты с доказательствами проведения сделки.

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Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Проверяется возможная причастность к махинациям других должностных лиц госучреждений, которые по своим должностным обязанностям должны контролировать качество продукции подрядчика.

Отмечается, что операция была проведена совместно со следователями управления финансовых расследований ГУ ГФС Украины в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры.