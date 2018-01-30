В Киеве в программе "Доступные лекарства" принимают участие более 300 аптек

Для участия в программе необходимо обратиться к врачу, получить рецепт, прийти в аптеку и получить лекарства.

В программе «Доступные лекарства» принимают участие уже более 300 аптек столицы.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

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«Программа «Доступные лекарства» дает возможность каждому украинцу получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям:сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2 типа», - напомнила Гинзбург.

«Механизм работы программы следующий: государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарственного средства, которое подало заявку на участие в программе «Доступные лекарства». То есть, такой препарат пациент сможет получить бесплатно. Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную референтную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной и розничной ценой выбранного препарата», - пояснила она.

Гинзбург отметила, что благодаря проведенной работе с начала года к участию в программе «Доступные лекарства» уже присоединились 20 субъектов хозяйствования.

«Сейчас в более чем 300 аптеках столицы киевляне могут реализовать рецепты по программе. В дальнейшем перечень фармацевтических учреждений будет увеличиваться. Следите за обновлением информации на официальном сайте Департамента здравоохранения», - призвала Гинзбург.

Также она напомнила, что для участия в программе «Доступные лекарства» необходимо обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства.

В КГГА напоминают, что правительственная программа «Доступные лекарства» введена в Киеве с апреля 2017 года. В Реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины в прошлом году были внесены для реализации 198 лекарственных средств. С 22 января 2018 Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в программу «Доступные лекарства» - утвержден новый реестр, содержащий новые международные непатентованные названия: «Лозартан», «Глибенкламид» и включает 239 лекарственных препаратов.

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Возмещение стоимости лекарственных средств для лечения осуществляется за счет субвенции из Государственного бюджета Украины по бюджетной программе КПКВК 2311460 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний».

В 2017 году с начала действия правительственной программы Киев использовал 52,1 млн грн. Сумма, распределенная Киеву на 2018 год, составляет 75,4 млн грн. Сейчас Департаментом здравоохранения города Киева по правительственной программе заключены договоры с 20 субъектами хозяйствования.