В Киеве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога почти на 42%

В то же время наблюдается тенденция к росту числа больных среди детей на 17,2%.

В Киеве в течение 22-28 января показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ - ниже эпидпороаг на 41,9%, в то же время наблюдалась тенденция к росту количества больных.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Согласно официальным данным, показатель заболеваемости в указанный период составил 671,1 на 100 тыс. населения. «Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне. В Киеве зарегистрировано 19 636 больных гриппом и ОРВИ, если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости на 11,4%», - отметил Поворозник.

По его словам, рост заболеваемости зафиксирован среди детей. «В целом взрослых заболело 5 955 против 6 066 за предыдущую неделю, снижение на 1,9%; детей – 13 681 против 11 322, рост на 17,2%. В структуре заболеваемости дети составляют 69,8%, на предыдущей неделе – 65,1%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 25% – 5 786 случаев, что составляет 42,3% от общего количества детей, которые заболели (за предыдущую неделю 4339 – 38,3%) и 29,5% (за предыдущую неделю – 25%) от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью», - сообщил Поворозник.

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По его словам, в учреждения здравоохранения города за прошедшую неделю госпитализировано 195 человек, из них – 134 ребенка. За неделю в щеплювальних кабинетах частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 118 человек, с начала эпидемического сезона – 25 783 человека, из них – 6 455 детей.