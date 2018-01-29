В Одессе значительно снизились показатели заболеваемости корью среди детей

В школах после продленных каникул возобновлены занятия.

Интенсивные показатели заболеваемости корью в Одессе значительно снизились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось на заседании городского оперативного штаба по реагированию на ситуацию с распространением кори.

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Отмечалось, что наблюдается тенденция к стабилизации эпидемической ситуации с заболеваемостью корью в Одессе.

«Так, интенсивный показатель заболеваемости значительно снизился и по состоянию на 19 января 2018 года составил 12,3 на 100 тыс. населения. Учитывая, что среди заболевших корью преобладают дети 1-4 лет и взрослые, а показатель охвата одесских школьников вакцинацией от кори благодаря проводимой массовой иммунизации превысил 95%, отсутствуют предпосылки для дальнейшего продления школьных каникул», - сказала директор департамента образования и науки городского совета Елена Буйневич.

В Одессе с сегодняшнего дня возобновлены занятия в городских школах после продленных из-за вспышки кори каникул. При этом запрет по посещение дошкольных учреждений и школ детьми, которые не имеют ни одной прививки от кори, остается в силе.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе власти приняли решение на неделю, с 15 до 22 января, продлить школьные каникулы из-за вспышки заболеваемостью корью. Затем каникулы пришлось продлить, по той же причине.

По данным департамента здравоохранения Одесской ОГА, в области за 2017 год зарегистрировано 1293 случая кори, из них 843 детей (65,2%) и 5 летальных исходов (3 ребенка до 17 лет, 2 взрослых) от осложнений кори «коревая двухсторонняя пневмония легких». Установлено, что 95% заболевших не были привиты.

С начала 2018 года диагноз «корь» подтвержден в 157 случаях, из них 97 – дети (61,7%). Официально зарегистрированы 2 летальных случая – ребенок 5 лет из Белгород-Днестровского района и 30-летняя жительница Одессы. Они также не были привиты против кори и имели сопутствующие тяжелые системные заболевания.

Кроме того, в райцентре Березовка умер полуторагодовалый ребенок.