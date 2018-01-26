В Киевской области разоблачен незаконный реабилитационный центр

"Врачебную" практику организовал местный житель в арендованном доме, где за оплату он предоставлял свои "медицинские" услуги".

В Броварах Киевской области действовал незаконный реабилитационный центр, где "лечили" людей с алкогольной зависимостью.

Как сообщают в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киевской области, в полицию обратился 28-летний житель Днепра с заявлением о том, что месяц назад неизвестные люди, применив к нему физическую силу, силой вывезли его в неизвестном направлении.

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По словам мужчины там его удерживали против его воли под предлогом получения медицинской помощи от алкогольной зависимости. Мужчине удалось бежать.

Установлено, что "врачебную" практику организовал местный житель в арендованном доме, где за оплату он предоставлял свои "медицинские" услуги".

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и устанавливает виновных. Никаких документов, которые бы могли подтвердить законную деятельность этого "лечебного учреждения", организатор не предоставил.