В Хмельницком из-за халатности медиков 7-летний мальчик получил тяжелое повреждение глаз

В Хмельницком из-за халатности медиков 7-летний мальчик получил серьезные повреждения глаз.

Читайте такжеЭкс-глава психбольницы в Сумах, которую обвиняют в истязании пациентов, хочет восстановиться в должности (видео)

Как пишет ТСН, в детской больнице Хмельницкого произошел досадный случай с ребенком, которому пришлось пережить минимум 5 часов очень сильной боли в ожидании врача.

Мама 7-летнего Димы Людмила рассказала ТСН, что они попали в больницу в четверг, 18 января, с сотрясением мозга. По словам отца Валентина, их сын случайно упал на перемене и получил травму головы.

Родители привезли Диму в Хмельницкую городскую детскую больницу, где его обследовали и разместили вместе с мамой в стационаре травматологического отделения.

Людмила говорит, что вечером Диме стало уже гораздо лучше. Однако около трех ночи он проснулся от боли.

"Ему дали обезболивающее, потому что там было непонятно, что именно болит – голова или что-то другое. А в пять утра он уже просто кричал криком. Глаза были опухшие. Как мама я просто не могла смотреть на такую боль", - поделилась Людмила.

Как выяснилось, Дима получил воспаление глаз из-за кварцевой лампы, которой в больницах обеззараживают помещение. Одна такая лампа висела прямо над кроватью, где лежал мальчик.

По технике безопасности во время кварцевания помещения нужно надевать защитные очки или вообще выходить. Кварцевание обычно длится около 30 минут. В случае же с Димой лампа была включена больше часа. Он в это время не спал. Людмила лежала на кровати рядом с сыном, но дремала, вероятно, поэтому не получила повреждений.

Лампу включила как ночник другая женщина, которая вместе с внучкой находилась в этой палате уже больше недели. Женщина и раньше включала эту лампу. Она чувствовала боль в глазах, но не связывала его со светом. Кроме того, их с внучкой кровати были расположены подальше от лампы.

Единственным, что указывало на особый характер лампы над больничной койкой, была буква "К" на выключателе. Однако женщинам, которые находились в состоянии стресса, не было сил задумываться над значением загадочной буквы.

"Я знаю, что такое кварцевая лампа, но мне в тот напряженный момент, даже в голову не пришло, что это она над головой висит. И лампа легко включается, ребенок ее может включить", - сказала Людмила, заметив, что лампу выключила медсестра, которая зашла в палату около часа ночи.

Однако больше всего женщину возмутило не столько халатность в плане техники безопасности, сколько то, как медперсонал отреагировал на боли в ее сына.

С пяти утра до десяти часов мы ждали врача-окулиста. Лишь через пять часов пришел врач. Все это время Диме, кроме анальгина с димедролом, больше ничего не давали. А это практически не помогало ему. Дежурный врач говорил мне в пять утра, сейчас врач придет. Уже шестой час, врача нет. Я спрашиваю, где врач. Он говорит: "Нет, он сейчас придет". И уже в семь часов я не выдержала и просто сказала: "Садитесь возле моего ребенка и смотрите, ибо я уже не могу смотреть, когда ребенок от боли пуговицы от футболки съел". Он просто кричал криком, там слышал наверное весь этаж", - рассказала женщина.

Родителей Димы также возмутили больничные условия: старые кровати с досками, на которых лежат грязные матрасы; рваный линолеум, который заклеили скотчем и тому подобное.

По словам Людмилы, дежурный врач смог связаться с окулистом только около половины девятого утра. Однако врач, которому объяснили ситуацию, пришла к ним только в десять.

"И меня это больше всего возмутило. Пусть там эти условия – страшные кровати, лампа... Но почему помощь не пришла вовремя к ребенку? Я не знала, в каком он состоянии. Может, он просто сейчас зрение теряет?" - сетует Людмила.

К счастью, все обошлось. Зрение не было повреждено. Окулист прописала мальчику капли. Медсестра капала ему глаза каждые два часа. Однако боль ощущалось еще сутки.

Читайте такжеАкушеру-гинекологу со Львова присудили год за решеткой за смерть младенца

"Ему просто снова дали анальгин с димедролом, и он через два часа заснул. За несколько часов проснулся, боль все равно был сильной. Дима только на второй день открыл глаза", - рассказала мама.

Отец Димы написал об этом инциденте пост в Facebook, на который оперативно отреагировали в местном управлении здравоохранения.

"Вышел приказ о начале служебного расследования. Однозначно есть вина и заведующего отделением, и персонала отделения. Сейчас они подписали выключатели с текстом "Кварц. Не включать". Это один выключатель в этом отделении, который выведен в палату, потому что все остальные расположены в коридоре. Он временно заблокирован. Но рассматривается возможность, чтобы все же вывести его из палаты в коридор. И в тех палатах, в которых мы делаем ремонт, такого уже нет. Там есть двойной контроль: один выключатель в коридоре, а второй – на самой лампе, которая расположена высоко, что до нее не смогут достать дети или другие посетители", - сообщил начальник управления здравоохранения Хмельницкой городского совета Борис Ткач.

По словам Людмилы, медики, успокаивая ее в той ситуации, рассказали, что это уже не первый подобный случай. Однако в управлении здравоохранения говорят, что официально ранее никто не жаловался на эту проблему.

"Это впервые было озвучено, и мы благодарны за это, потому что есть возможность исправить", - добавил Борис Ткач.

В больнице признают свою ошибку. В частности, главный врач Наталья Зимак-Закутня отметила, что в больнице действительно есть много нюансов, над которыми еще надо работать.

"Больница была построена в 1985 году, и она сводилась по стандартам тех времен. Мы, насколько могли, быстро среагировали на эту ситуацию. Я назначила внутреннее служебное расследование. Мы получили информацию от всех причастных к ситуации. Прошлись по всей больнице, проверили, есть ли где-то еще подобные ситуации, как в той палате. Это не единственная такая палата в больнице", - сказала врач.

Зимак-Закутня добавила, что сейчас такие выключатели подписаны и временно заблокированы. Однако ситуацию планируют полностью решить во время реконструкции. В частности, в хирургическом отделении все обустраивают уже по новым стандартам.

"Для того, чтобы включить эту лампу, нужно включить выключатель в коридоре (это может сделать медсестра) и дополнительный выключатель у лампы, который расположен довольно высоко над дверью. То есть выключатель в коридоре не включает саму лампу, для этого нужно зайти в палату и включить один выключатель возле самой лампы", - пояснила главный врач.

Она добавила, что за безопасность пребывания детей в отделении отвечает непосредственно заведующий отделением. И по результатам служебного расследования возможен выговор или другие средства воздействия.