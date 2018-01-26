В Киеве у многодетной мамы родилась тройня

В пятом роддоме столицы несколько часов назад родилась тройня: две девочки и мальчик.

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Для Татьяны, их мамы, сюрпризом стала и сама беременность, и количество детей, ведь семья уже была многодетной, сообщает ТСН.

Татьяна и ее муж уже воспитывают пятерых детей: старшему - 19 лет, второму ребенку - 11 лет, далее - 9, 7, и 4 года.

Семья живет в двухкомнатной квартире в хрущевке.