Харьковская область обеспечена препаратами для вакцинации детей согласно государственному календарю.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, об этом сообщил заместитель председателя ОГА Михаил Черняк во время брифинга 25 января.

По его информации, до конца 2018 года регион полностью обеспечен вакцинами для профилактики полиомиелита (оральная), туберкулеза, дифтерии и столбняка (АДС). На полгода хватает запасов вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС), для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М) и для профилактики гепатита В. На 4 месяца регион обеспечен вакциной для профилактики кори, паротита и краснухи.

«В 2015-2016 годах вакцин вообще не было. Государственные программы не работали. В 2017 году - работали частично. К Министерству здравоохранения Украины было много вопросов по этому поводу. На местном уровне нам удавалось найти выход из ситуации, - отметил Черняк. - В 2017 году прививки проведены 90% детей, которые должны были быть вакцинированы по календарю. На сегодняшний день обеспеченность вакцинами детей, которые должны пройти вакцинацию в соответствии с Календарем профилактических прививок, составляет 100%. В этом году мы добьемся того, чтобы государственные программы работали должным образом. И мы сможем на 100% обеспечить всех детей вакцинами до конца текущего года. В дальнейшем такие рисков возникать не будут. Мы работаем над этим вопросом каждый день».

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Заместитель председателя ОГА сообщил, что по плановым показателям бесплатными вакцинами в области всего должны быть обеспечены почти 70 тысяч детей.

Также он отметил, что на данный момент регион имеет более 52 тыс. доз вакцины от кори.