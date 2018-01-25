Венгрия предоставит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори как гуманитарную помощь

Правительство Венгрии приняло решение выделить Закарпатской области 8 тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации со ссылкой на председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как говорится в сообщении, правительство Венгрии приняло решение о гуманитарной помощи после соответствующего обращения Закарпатской ОГА в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде. При этом, как уточнили в пресс-службе, Венгрия не является производителем вакцины, а закупает её в других странах.

«Ожидаем гуманитарный груз в пятницу, 26 января. Вакцина сразу будет направлена в медицинские учреждения области, ее хватит примерно на два месяца», - уточнил Москаль.

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По его словам, это не первый подобный гуманитарный груз - в феврале прошлого года Венгрия передала Закарпатью 4,5 тонн медицинского препарата для тяжелобольных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, а в марте - пять тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи.

«Кстати, десять тысяч вакцин, которые Закарпатью пообещало Министерство здравоохранения, мы пока не получили», - подчеркнул Москаль.

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Как уточнили в ОГА, на Закарпатье возникла острая нехватка вакцины от кори, паротита и краснухи. В течение 2017 область получила менее трети от необходимого количества этих препаратов, а с середины января этого года вакцины закончились. Из-за отсутствия прививок в большинстве районов Закарпатья количество больных корью стало стремительно увеличиваться, а в Тячевском районе из-за вспышки болезни введен карантин.

Согласно информации областного центра здоровья Закарпатской ОГА, с начала 2018 года, по состоянию на 22 января, в Закарпатской области зарегистрирован 331 случай кори, в т.ч. 259 среди детей до 17 лет.