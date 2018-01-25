Жителям оккупированной части Донбасса направлено гуманитарную помощь
09:38, 25 января 2018Новости регионов
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14 грузовиков повезли гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды.
Автомобили перевозили гигиенические наборы и песок для фильтрации воды / УНИАН
Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 268 тонн гуманитарной помощи.
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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории линию разграничения пересекли 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.
Автомобили перевозили гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды.
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