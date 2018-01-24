В Киеве зафиксировано 129 случаев заболевания корью

В Киеве на сегодня зафиксировано 129 случаев заболевания корью, из которых 88 - у детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

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По состоянию на утро среды, 24 января, в городских больницах находятся 14 человек с диагнозом кори, из которых 6 - дети.

Как сообщал УНИАН, 10 января первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что за 10 дней этого года в столице зафиксирован 61 случай заболевания корью, из них 49 - у детей. За весь прошлый год в Киеве больных корью было зарегистрировано около 80 человек.

В городе работает оперативный штаб, который осуществляет мониторинг ситуации, а также введены предупредительные и профилактические меры для недопущения эпидемии кори.

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15 января директор городского Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заявила о положительных результатах принятых мер по предупреждению распространения кори, то есть темпы распространения болезни начали снижаться.

В частности, по состоянию на 22 января в Киеве был зафиксирован 121 случай заболевания корью, среди них 86 - у детей, в столичных стационарах находился 21 пациент, в том числе - 10 детей.