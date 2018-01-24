В больницу Днепра доставили вертолетом раненых в Бердянске полицейских (видео)
09:25, 24 января 2018Новости регионов
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Правоохранители серьезно пострадали в Запорожье при взрыве гранаты.
За жизни двух правоохранителей борются врачи областной больницы Мечникова / Фото: УНИАН
Раненых в понедельник в Бердянске полицейских вертолетом доставили в Днепр, пишет ТСН.
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За жизни двух правоохранителей борются врачи областной больницы Мечникова, которые имеют большой опыт работы со сложными ранениями.
Правоохранители серьезно пострадали в Запорожье при взрыве гранаты. Ее подорвал подозреваемый во время задержания, сам погиб на месте.
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