В столичном Медгородке планируют обустроить больницу скорой медпомощи

В столице будет реконструировано здание Киевской городской клинической больницы № 6 с размещением там больницы скорой медицинской помощи «Правобережная», сообщает пресс-служба горадминистрации Киева.

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Такое решение принято в связи с острой необходимостью обеспечения неотложной медицинской помощью тех киевлян, которые живут на правом берегу столицы. Сейчас там нет ни одной больницы «скорой помощи». Поэтому решено разместить ее на базе Киевской городской клинической больницы № 6 на проспекте Космонавта Комарова, 3 в Соломенском районе.

Все работы будут выполнять за счет бюджетных средств – в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие по вопросам строительства жилых домов «Житлоинвестбуд-УКБ».

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Обустроят медицинское учреждение на ориентировочной площади 9,5 тыс. кв. м, что позволит обеспечить качественной и доступной скорой медпомощью 1,5 – 1,7 млн жителей правобережья.

В КГГА отмечают, что удачное расположение и наличие удобных транспортных розвязок уменьшит время транспортировки больных и пострадавших в больницу «Правобережная» и ускорит начало диагностики и оказания качественной экстренной (неотложной) медицинской помощи киевлянам.