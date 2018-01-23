В Одесской области не хватает вакцины от кори

В Одесской области не хватает 12 тыс. доз вакцин от кори, пять тысяч уже завезены из других регионов.

Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в областной государственной администрации начальник регионального управления здравоохранения Вячеслав Полясный, пишет издание «Вiкна-Одеса».

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По его словам, в области также нет вакцин от других смертельно опасных болезней, в частности, от дифтерии.

Глава ОГА Максим Степанов отметил, что подписал письмо в Министерство здравоохранения – с просьбой предоставить недостающие препараты. Он дал распоряжение подготовить обращение к Премьер-министру Владимиру Гройсману – с просьбой разрешить разовый ввоз препарата от европейских производителей.

За последний месяц количество детей, привитых от кори по календарю, увеличилось с 45% до 95%. А вне календаря показатель составляет 85%.

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала года в области выявлены 265 больных корью, 160 из них – дети. Зарегистрированы три летальных исхода – умерли двое детей (в Белгороде-Днестровском и Березовке) и 30-летняя одесситка.